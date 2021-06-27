За сутки от коронавируса скончались шесть человек

За последние сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19- 5 случаев (в Бишкеке – 3, в Джалал-Абадской области – 2).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Чуйской области.

По республике зарегистрировано всего – 1977 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 746, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1231

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 995 пациентов, на амбулаторном – 6 357 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 1244,

г. Ош – 231,

в Чуйской области – 537,

в Ошской области – 343,

в Таласской области – 26,

в Нарынской области – 62,

в Иссык-Кульской области – 173,

в Джалал-Абадской области – 247,

в Баткенской области – 132 пациента.

Из 2995 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 40 (1,3%) удовлетворительные, 1929 (64,4%) средней тяжести, 899 (30,0%) тяжелые и 127 (4,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 2665,

г. Ош – 1044,

в Чуйской области – 770,

в Ошской области – 698,

в Таласской области – 97,

в Нарынской области – 47,

в Иссык-Кульской области – 114,

в Джалал-Абадской области – 602,

в Баткенской области – 320 пациентов.