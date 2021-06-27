За сутки от коронавируса скончались шесть человек

За последние сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19- 5 случаев (в Бишкеке – 3, в Джалал-Абадской области – 2).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Чуйской области.
По республике зарегистрировано всего – 1977 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 746, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1231
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 995 пациентов, на амбулаторном – 6 357 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 1244,
г. Ош – 231,
в Чуйской области – 537,
в Ошской области – 343,
в Таласской области – 26,
в Нарынской области – 62,
в Иссык-Кульской области – 173,
в Джалал-Абадской области – 247,
в Баткенской области – 132 пациента.
Из 2995 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 40 (1,3%) удовлетворительные, 1929 (64,4%) средней тяжести, 899 (30,0%) тяжелые и 127 (4,2%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 2665,
г. Ош – 1044,
в Чуйской области – 770,
в Ошской области – 698,
в Таласской области – 97,
в Нарынской области – 47,
в Иссык-Кульской области – 114,
в Джалал-Абадской области – 602,
в Баткенской области – 320 пациентов.