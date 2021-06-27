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За сутки коронавирус подтвердился ещё у 33 медицинских работников

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирус подтвердился ещё у 33 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи:

в Бишкеке – 14,

в г.Ош – 2,

в Баткенской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Иссык-Кульской области– 1,

в Нарынской области– 1,

в Ошской области – 3,

в Чуйской области - 5.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5300 случаев.

За сутки из стационаров выписаны – 5, из домашней самоизоляции тоже 5 медицинских работников.

Всего по республике выздоровели – 4840 медработников.


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URL: https://www.vb.kg/402729
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1361 материалов)


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