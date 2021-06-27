За сутки коронавирус подтвердился ещё у 33 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи:

в Бишкеке – 14,

в г.Ош – 2,

в Баткенской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Иссык-Кульской области– 1,

в Нарынской области– 1,

в Ошской области – 3,

в Чуйской области - 5.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5300 случаев.

За сутки из стационаров выписаны – 5, из домашней самоизоляции тоже 5 медицинских работников.

Всего по республике выздоровели – 4840 медработников.