За сутки коронавирус подтвердился ещё у 33 медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи:
в Бишкеке – 14,
в г.Ош – 2,
в Баткенской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 2,
в Иссык-Кульской области– 1,
в Нарынской области– 1,
в Ошской области – 3,
в Чуйской области - 5.
Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5300 случаев.
За сутки из стационаров выписаны – 5, из домашней самоизоляции тоже 5 медицинских работников.
Всего по республике выздоровели – 4840 медработников.