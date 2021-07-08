За прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек. Об этом на брифинге 8 июля сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматуллаев.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
▪️ Бишкек – 6
▪️ Чуйская область – 3
▪️ Ыссык-Кульская область - 1.
Всего за весь период скончались 2073 человека.
Находятся на лечении:
Стационар - 4525
Амбулаторное лечение -12 506.
На стационарном лечении – 4525 пациентов, из них:
76 (1,6%) - удовлетворительное состояние;
2970 (65,6%) - средней тяжести;
1293 (28,5%) - тяжелые;
186 (4,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 12506 пациентов.