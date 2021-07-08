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За прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек. Об этом на брифинге 8 июля сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматуллаев.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

▪️ Бишкек – 6

▪️ Чуйская область – 3

▪️ Ыссык-Кульская область - 1.

Всего за весь период скончались 2073 человека.

Находятся на лечении:

Стационар - 4525

Амбулаторное лечение -12 506.

На стационарном лечении – 4525 пациентов, из них:

76 (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2970 (65,6%) - средней тяжести;

1293 (28,5%) - тяжелые;

186 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 12506 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/403219
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1364 материалов)


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