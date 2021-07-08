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Где в Бишкеке имеются свободные койко-места для больных COVID-19

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- Оксана Гут
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По стране имеется достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом, необходимый запас СИЗов и медикаментов. Об этом на брифинге 8 июля заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, на 8 июля всего в 78 стационарах по всей республике открыты 5856 коек, из них 455 это палаты интенсивной терапии.

По городу Бишкек развернуто 2152 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 163 - это палаты интенсивной терапии.

"В Бишкеке, учитывая большее количество выявленных случаев чем в регионах, специалисты каждые 2 часа ведут мониторинг запаса коечного фонда, при необходимости запланировано открытие дополнительно еще 190 коек, в том числе 30 реанимационных. В регионах коек для приема больных с COVID-19 достаточно", - отметил он.

Также сообщается, что по данным организаций здравоохранения республики, по состоянию на 30 июня фактический запас лекарственных средств (ЛС) составил на сумму 317,7 млн сомов.

Кроме того, по данным Департамента лекарственных средств и медицинских изделий в аптеках республики достаточно лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/403222
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1364 материалов)


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