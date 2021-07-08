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За сутки коронавирус подтвердился еще у 50 медицинских работников

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 50 медицинских работников. Об этом 8 июля на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматулаев.

Новые случаи:

Бишкек - 20

Ош - 0

Чуйская область – 4

Ошская область - 6

Иссык-Кульская область - 3

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область - 9.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 7, из домашней самоизоляции 16 медработников.

За все время пандемии COVID-19 заразились 5732 медика, из которых выздоровели 5055.


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URL: https://www.vb.kg/403224
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1365 материалов)


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