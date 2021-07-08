За сутки коронавирус подтвердился еще у 50 медицинских работников

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 50 медицинских работников. Об этом 8 июля на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматулаев.
Новые случаи:
Бишкек - 20
Ош - 0
Чуйская область – 4
Ошская область - 6
Иссык-Кульская область - 3
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область - 9.
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 7, из домашней самоизоляции 16 медработников.
За все время пандемии COVID-19 заразились 5732 медика, из которых выздоровели 5055.