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В Кыргызстане на 10 августа 471 новый случай COVID-19, скончались 6 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 10 августа зарегистрирован 471 новый случай СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 212

Ош - 7

Чуйская область – 110

Ошская область - 5

Таласская область - 14

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 60

Баткенская область - 21.

За весь период зарегистрировано - 169 971 заражённый коронавирусом.

Выздоровели за сутки 995 человек. Всего за все время - 159 280

Скончались за прошедшие сутки- 6 человек.

Всего с начала пандемии - 2 413 человек.

В стационарах на лечении находятся 2 609 и на амбулаторном 4 481 человек.


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URL: https://www.vb.kg/404649
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1367 материалов)


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