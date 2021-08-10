В Кыргызстане на 10 августа 471 новый случай COVID-19, скончались 6 человек

В Кыргызстане на 10 августа зарегистрирован 471 новый случай СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 212

Ош - 7

Чуйская область – 110

Ошская область - 5

Таласская область - 14

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 60

Баткенская область - 21.

За весь период зарегистрировано - 169 971 заражённый коронавирусом.

Выздоровели за сутки 995 человек. Всего за все время - 159 280

Скончались за прошедшие сутки- 6 человек.

Всего с начала пандемии - 2 413 человек.

В стационарах на лечении находятся 2 609 и на амбулаторном 4 481 человек.