В Кыргызстане на 10 августа 471 новый случай COVID-19, скончались 6 человек

В Кыргызстане на 10 августа зарегистрирован 471 новый случай СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 212
Ош - 7
Чуйская область – 110
Ошская область - 5
Таласская область - 14
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 60
Баткенская область - 21.
За весь период зарегистрировано - 169 971 заражённый коронавирусом.
Выздоровели за сутки 995 человек. Всего за все время - 159 280
Скончались за прошедшие сутки- 6 человек.
Всего с начала пандемии - 2 413 человек.
В стационарах на лечении находятся 2 609 и на амбулаторном 4 481 человек.