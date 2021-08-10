Есть ли риски развития тромбоза после вакцинации от СOVID-19

Есть много вопросов относительно происхождения коронавируса, технологий изготовления и соблюдения всех фаз испытания вакцины. Все это связано с тем, что СOVID-19 новая болезнь. Несмотря на это, надо проводить вакцинацию. Об этом в ходе брифинга 10 августа заявил заведующий отделением гематологии НЦОГ Ормонбек Джакыпбаев. Так как, по его словам, вакцинация - это пока единственное эффективное средство против пандемии коронавируса.

Специалист рассказал о рисках развития тромбоза после вакцинации.

Так, по данным Российской Федерации, у 20-30 процентов переболевших СOVID-19 возможны тромбозы.

"Буквально вчера была информация из Оксфордского университета, что риск развития тромбоза синуса твердой мозговой оболочки у людей перенесших коронавирус в 98 раз выше чем у здоровой популяции. А среди населения, которое получило вакцины риск развития тромбоза в 10 раз меньше", - сказал Джакыпбаев.

Он отметил, что согласно международному опыту есть небольшой процент людей, у которых могут возникнуть побочные явления. Антитела, возникающие после введения вакцин, прикрепляются к определенным белкам на тромбоцитах и побуждают их образовывать сгустки, но все же польза прививок перевешивает риск возникновения побочных эффектов.

"На сегодняшний день в таких развитых странах, как США, Великобритания, Германия и Израиль вакцинацию получили более 70% населения, что является важным фактором для выработки коллективного иммунитета", - информировал Ормонбек Джакыпбаев.

В Кыргызстане же на сегодня всего привито порядка 20% населения.

Джакыпбаев подчеркнул, что граждане должны немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, если у них появились в течение трех недель после вакцинации такие симптомы как:

одышка, боль в груди; отеки, боль в ногах, животе; появление необычных синяков или пятен на теле; сильный постоянные головные боли, спутанное сознание.