В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 382 человека, скончались - 7

В Кыргызстане на 11 августа зарегистрировано 382 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 218
Ош - 5
Чуйская область – 52
Ошская область - 17
Таласская область - 5
Нарынская область - 10
Иссык-Кульская область – 39
Джалал-Абадская область – 11
Баткенская область - 25.
За весь период пандемии заразились коронавирусом - 170 353 человека.
Выздоровел за сутки 771 человек. Всего - 160 051 выздоровевший.
Скончались за прошедшие сутки - 7 пациентов. Всего летальных исходов - 2 420.
В стационарах на лечении находятся 2 455 человек и на амбулаторном - 4 031.