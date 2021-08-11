В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 382 человека, скончались - 7

В Кыргызстане на 11 августа зарегистрировано 382 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 218

Ош - 5

Чуйская область – 52

Ошская область - 17

Таласская область - 5

Нарынская область - 10

Иссык-Кульская область – 39

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область - 25.

За весь период пандемии заразились коронавирусом - 170 353 человека.

Выздоровел за сутки 771 человек. Всего - 160 051 выздоровевший.

Скончались за прошедшие сутки - 7 пациентов. Всего летальных исходов - 2 420.

В стационарах на лечении находятся 2 455 человек и на амбулаторном - 4 031.