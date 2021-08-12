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В Кыргызстане за сутки СOVID-19 заразились 417 человек, скончались - 6

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 12 августа зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 201

Ош - 8

Чуйская область – 83

Ошская область - 13

Таласская область - 17

Нарынская область - 16

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область - 27.

За весь период заразились - 170 770 человек.

Выздоровели за сутки 743 человека. Всего - 160 794.

Скончались - 6 пациентов. Всего за время пандемии зарегистрировано от коронавируса 2 426 летальных исходов.

В стационарах на лечении находятся 2 382 и на амбулаторном 3 771 человек.


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URL: https://www.vb.kg/404751
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1371 материалов)


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