В Кыргызстане за сутки СOVID-19 заразились 417 человек, скончались - 6

В Кыргызстане на 12 августа зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 201

Ош - 8

Чуйская область – 83

Ошская область - 13

Таласская область - 17

Нарынская область - 16

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область - 27.

За весь период заразились - 170 770 человек.

Выздоровели за сутки 743 человека. Всего - 160 794.

Скончались - 6 пациентов. Всего за время пандемии зарегистрировано от коронавируса 2 426 летальных исходов.

В стационарах на лечении находятся 2 382 и на амбулаторном 3 771 человек.