В Кыргызстане за сутки СOVID-19 заразились 417 человек, скончались - 6

В Кыргызстане на 12 августа зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 201
Ош - 8
Чуйская область – 83
Ошская область - 13
Таласская область - 17
Нарынская область - 16
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 14
Баткенская область - 27.
За весь период заразились - 170 770 человек.
Выздоровели за сутки 743 человека. Всего - 160 794.
Скончались - 6 пациентов. Всего за время пандемии зарегистрировано от коронавируса 2 426 летальных исходов.
В стационарах на лечении находятся 2 382 и на амбулаторном 3 771 человек.