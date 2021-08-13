В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 468 человек, скончались - 7

В Кыргызстане на 13 августа зарегистрировано 468 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 262
Ош - 3
Чуйская область – 72
Ошская область - 12
Таласская область - 8
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 37
Джалал-Абадская область – 37
Баткенская область - 25.
За весь период заразились - 171 238 человек.
Выздоровели за сутки 656 человек. Всего за время пандемии - 161 450.
Скончались за сутки - 7. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 433 летальных исхода от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 2 283 и на амбулаторном 3 668 человек.