В Кыргызстане за сутки 237 новых случаев COVID-19, скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 16 августа зарегистрировано 237 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 120

Ош - 4

Чуйская область – 37

Ошская область - 1

Таласская область - 7

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 39

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область - 18.

За весь период заразились - 172 327 человек.

Выздоровели за сутки 469 пациентов. Всего за весь период - 163 249.

Скончались за сутки от коронавируса - 5 человек. Всего зарегистрирован - 2 451 летальный случай.

В стационарах на лечении находятся 2 101 и на амбулаторном 3 112 человек.