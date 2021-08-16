В Кыргызстане за сутки 237 новых случаев COVID-19, скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 16 августа зарегистрировано 237 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 120
Ош - 4
Чуйская область – 37
Ошская область - 1
Таласская область - 7
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 39
Джалал-Абадская область – 11
Баткенская область - 18.
За весь период заразились - 172 327 человек.
Выздоровели за сутки 469 пациентов. Всего за весь период - 163 249.
Скончались за сутки от коронавируса - 5 человек. Всего зарегистрирован - 2 451 летальный случай.
В стационарах на лечении находятся 2 101 и на амбулаторном 3 112 человек.