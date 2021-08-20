В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 242 новых случая СOVID-19

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 242 новых случая СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 81,

г. Ош – 8,

в Чуйской области – 71,

в Ошской области – 12,

в Таласской области – 11,

в Нарынской области – 11,

в Иссык-Кульской области – 24,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 15.

За весь период зарегистрировано всего – 173 428 случаев заражения. Из них 120 046 случаев – лабораторно подтвержденные, 53 382 – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 526 пациентов, из них:

в г. Бишкек – 179,

г. Ош – 28,

Чуйская область – 82,

Ошская область – 25,

Таласская область – 3,

Нарынская область – 9,

Иссык-Кульская область – 106,

Джалал-Абадская область – 46,

Баткенская область – 48.

За весь период всего выздоровели 165 368 пациентов.

За сутки проведено – 5 323 ПЦР исследований.