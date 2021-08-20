В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 242 новых случая СOVID-19

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 242 новых случая СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 81,
г. Ош – 8,
в Чуйской области – 71,
в Ошской области – 12,
в Таласской области – 11,
в Нарынской области – 11,
в Иссык-Кульской области – 24,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 15.
За весь период зарегистрировано всего – 173 428 случаев заражения. Из них 120 046 случаев – лабораторно подтвержденные, 53 382 – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 526 пациентов, из них:
в г. Бишкек – 179,
г. Ош – 28,
Чуйская область – 82,
Ошская область – 25,
Таласская область – 3,
Нарынская область – 9,
Иссык-Кульская область – 106,
Джалал-Абадская область – 46,
Баткенская область – 48.
За весь период всего выздоровели 165 368 пациентов.
За сутки проведено – 5 323 ПЦР исследований.