От коронавируса скончались пять человек. В крайне тяжелом состоянии - 128

За последние сутки в стране зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая в Бишкеке;
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Иссык-Кульской области – 1).
По республике зарегистрировано всего – 2473 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1022, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1451.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 577 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2 594 пациента.
В стационарах:
г. Бишкек – 613,
г. Ош – 37,
в Чуйской области – 403,
в Ошской области – 68,
в Таласской области – 28,
в Нарынской области – 51,
в Иссык-Кульской области – 215,
в Джалал-Абадской области – 87,
в Баткенской области – 75 пациентов.
Из 1577 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,2%) удовлетворительные, 1010 (69,7%) средней тяжести, 435 (27,5%) тяжелые и 128 (8,1%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 785,
г. Ош – 32,
в Чуйской области – 569,
в Ошской области – 145,
в Таласской области – 91,
в Нарынской области – 142,
в Ыссык-Кульской области – 524,
в Джалал-Абадской области – 158,
в Баткенской области – 148 пациентов.