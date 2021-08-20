От коронавируса скончались пять человек. В крайне тяжелом состоянии - 128

За последние сутки в стране зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая в Бишкеке;

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Иссык-Кульской области – 1).

По республике зарегистрировано всего – 2473 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1022, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1451.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 577 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2 594 пациента.

В стационарах:

г. Бишкек – 613,

г. Ош – 37,

в Чуйской области – 403,

в Ошской области – 68,

в Таласской области – 28,

в Нарынской области – 51,

в Иссык-Кульской области – 215,

в Джалал-Абадской области – 87,

в Баткенской области – 75 пациентов.

Из 1577 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,2%) удовлетворительные, 1010 (69,7%) средней тяжести, 435 (27,5%) тяжелые и 128 (8,1%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 785,

г. Ош – 32,

в Чуйской области – 569,

в Ошской области – 145,

в Таласской области – 91,

в Нарынской области – 142,

в Ыссык-Кульской области – 524,

в Джалал-Абадской области – 158,

в Баткенской области – 148 пациентов.