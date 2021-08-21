За сутки от коронавируса скончались еще пять человек

За последние сутки по стране зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19- 4 случая (в Бишкеке – 3, в Иссык-Кульской области - 1);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Чуйской области.

По республике зарегистрировано всего – 2478 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1026, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1452.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 451 пациент, на амбулаторном – 2 467 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 557,

г. Ош – 34,

в Чуйской области – 378,

в Ошской области – 54,

в Таласской области – 30,

в Нарынской области – 52,

в Ыссык-Кульской области – 201,

в Джалал-Абадской области – 82,

в Баткенской области – 63 пациента.

Из 1451 пациента, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,2%) удовлетворительные, 908 (62,5%) средней тяжести, 416 (28,6%) тяжелые и 123 (8,4%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 799,

г. Ош – 30,

в Чуйской области – 538,

в Ошской области – 137,

в Таласской области – 84,

в Нарынской области – 135,

в Иссык-Кульской области – 469,

в Джалал-Абадской области – 137,

в Баткенской области – 138 пациентов.