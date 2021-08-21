За сутки от коронавируса скончались еще пять человек

За последние сутки по стране зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19- 4 случая (в Бишкеке – 3, в Иссык-Кульской области - 1);
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Чуйской области.
По республике зарегистрировано всего – 2478 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1026, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1452.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 451 пациент, на амбулаторном – 2 467 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 557,
г. Ош – 34,
в Чуйской области – 378,
в Ошской области – 54,
в Таласской области – 30,
в Нарынской области – 52,
в Ыссык-Кульской области – 201,
в Джалал-Абадской области – 82,
в Баткенской области – 63 пациента.
Из 1451 пациента, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,2%) удовлетворительные, 908 (62,5%) средней тяжести, 416 (28,6%) тяжелые и 123 (8,4%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 799,
г. Ош – 30,
в Чуйской области – 538,
в Ошской области – 137,
в Таласской области – 84,
в Нарынской области – 135,
в Иссык-Кульской области – 469,
в Джалал-Абадской области – 137,
в Баткенской области – 138 пациентов.