За сутки от СOVID-19 скончались 6 человек, 114 пациентов - крайне тяжелые

За последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19- 2 случая (в Бишкеке – 1, в Баткенской области - 1);
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 1).
По республике зарегистрировано всего – 2484 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1028, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1456.
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 405 пациентов, на амбулаторном – 2 299 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 535,
г. Ош – 33,
в Чуйской области – 370,
в Ошской области – 46,
в Таласской области – 28,
в Нарынской области – 54,
в Иссык-Кульской области – 201,
в Джалал-Абадской области – 73,
в Баткенской области – 65 пациентов.
Из 1405 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 1 (0,01%) удовлетворительные, 889 (63,2%) средней тяжести, 401 (28,5%) тяжелые и 114 (8,1%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 799,
г. Ош – 31,
в Чуйской области – 507,
в Ошской области – 121,
в Таласской области – 79,
в Нарынской области – 123,
в Иссык-Кульской области – 411,
в Джалал-Абадской области – 114,
в Баткенской области – 114 пациентов.