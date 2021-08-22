За сутки от СOVID-19 скончались 6 человек, 114 пациентов - крайне тяжелые

За последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19- 2 случая (в Бишкеке – 1, в Баткенской области - 1);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 1).

По республике зарегистрировано всего – 2484 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1028, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1456.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 405 пациентов, на амбулаторном – 2 299 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 535,

г. Ош – 33,

в Чуйской области – 370,

в Ошской области – 46,

в Таласской области – 28,

в Нарынской области – 54,

в Иссык-Кульской области – 201,

в Джалал-Абадской области – 73,

в Баткенской области – 65 пациентов.

Из 1405 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 1 (0,01%) удовлетворительные, 889 (63,2%) средней тяжести, 401 (28,5%) тяжелые и 114 (8,1%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 799,

г. Ош – 31,

в Чуйской области – 507,

в Ошской области – 121,

в Таласской области – 79,

в Нарынской области – 123,

в Иссык-Кульской области – 411,

в Джалал-Абадской области – 114,

в Баткенской области – 114 пациентов.