В Кыргызстане за сутки 228 новых случаев COVID-19. Скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 23 августа зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 152

Ош - 1

Чуйская область – 27

Ошская область - 0

Таласская область - 9

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область - 2.

За весь период заразились - 174 148 человек.

Выздоровели за сутки 394 человека. Всего - 166 702.

Скончались за сутки - 5 пациента. Всего за все время пандемии - 2 489.

В стационарах на лечении находятся 1 375 и на амбулаторном 2 159 человек.