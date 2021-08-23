В Кыргызстане за сутки 228 новых случаев COVID-19. Скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 23 августа зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 152
Ош - 1
Чуйская область – 27
Ошская область - 0
Таласская область - 9
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область - 2.
За весь период заразились - 174 148 человек.
Выздоровели за сутки 394 человека. Всего - 166 702.
Скончались за сутки - 5 пациента. Всего за все время пандемии - 2 489.
В стационарах на лечении находятся 1 375 и на амбулаторном 2 159 человек.