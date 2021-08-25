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Статистика COVID-19 в КР: заразились за сутки 229 человек, скончались - 4

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 25 августа зарегистрировано 229 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 102

Ош - 7

Чуйская область – 46

Ошская область - 8

Таласская область - 3

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область - 10.

За весь период пандемии заразились - 174 576 человек.

Выздоровели за сутки 444 человека. Всего - 167 590.

Скончались за сутки - 4 человека. Всего от коронавируса зарегистрировано 2 498 летальных исхода.

В стационарах на лечении находятся 1 260 и на амбулаторном 1 794 человека.


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URL: https://www.vb.kg/405411
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1385 материалов)


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