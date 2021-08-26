В Кыргызстане за сутки 237 новых случаев COVID-19, скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 237 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 111

Ош - 2

Чуйская область – 52

Ошская область - 6

Таласская область - 7

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 33

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область - 8.

За весь период заразились - 174 813 человек.

Выздоровели за сутки 422 человека. Всего - 168 012.

Скончались за сутки - 5 человек. Всего за период пандемии зарегистрировано 2 503 летальных исхода от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 1 215 и на амбулаторном 1 643 человека