В Кыргызстане за сутки 237 новых случаев COVID-19, скончались - 5 человек

В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 237 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 111
Ош - 2
Чуйская область – 52
Ошская область - 6
Таласская область - 7
Нарынская область - 7
Иссык-Кульская область – 33
Джалал-Абадская область – 11
Баткенская область - 8.
За весь период заразились - 174 813 человек.
Выздоровели за сутки 422 человека. Всего - 168 012.
Скончались за сутки - 5 человек. Всего за период пандемии зарегистрировано 2 503 летальных исхода от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 1 215 и на амбулаторном 1 643 человека