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В Кыргызстане за сутки 237 новых случаев COVID-19, скончались - 5 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 237 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 111

Ош - 2

Чуйская область – 52

Ошская область - 6

Таласская область - 7

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 33

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область - 8.

За весь период заразились - 174 813 человек.

Выздоровели за сутки 422 человека. Всего - 168 012.

Скончались за сутки - 5 человек. Всего за период пандемии зарегистрировано 2 503 летальных исхода от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 1 215 и на амбулаторном 1 643 человека


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URL: https://www.vb.kg/405466
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1386 материалов)


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