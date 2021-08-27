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В Кыргызстане за сутки 196 новых случаев COVID-19, скончались - 4

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 27 августа зарегистрировано 196 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 65

Ош - 2

Чуйская область – 33

Ошская область - 7

Таласская область - 10

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 26

Баткенская область - 12.

За весь период заразились 175 009 человек.

Выздоровели за сутки 386 человека. Всего - 168 398.

Скончались за сутки 4 человека. Всего за весь период зарегистрировано 2 507 летальных исходов.

В стационарах на лечении находятся 1 184 и на амбулаторном 1 481 человека.


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URL: https://www.vb.kg/405526
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1387 материалов)


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