В Кыргызстане за сутки 109 новых случаев COVID-19, скончались 4 человека

В Кыргызстане на 6 сентября зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 36
Ош - 1
Чуйская область – 31
Ошская область - 0
Таласская область - 2
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 29
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 1.
За весь период заразились - 176 582 человека.
Выздоровели за сутки 101 человек. Всего - 170 624.
Скончались за сутки 4 человека. Всего за все время пандемии было зарегистрировано 2 554 летальных исхода от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 845 и на амбулаторном 1109 человека.