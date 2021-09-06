В Кыргызстане за сутки 109 новых случаев COVID-19, скончались 4 человека

В Кыргызстане на 6 сентября зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 36

Ош - 1

Чуйская область – 31

Ошская область - 0

Таласская область - 2

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 29

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 1.

За весь период заразились - 176 582 человека.

Выздоровели за сутки 101 человек. Всего - 170 624.

Скончались за сутки 4 человека. Всего за все время пандемии было зарегистрировано 2 554 летальных исхода от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 845 и на амбулаторном 1109 человека.