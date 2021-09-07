В Кыргызстане за сутки 109 новых случаев COVID-19, скончались три человека

В Кыргызстане на 7 сентября зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек - 40
Ош - 0
Чуйская область – 26
Ошская область - 3
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область - 4.
За весь период коронавирусом заразились - 176 682 человека.
Выздоровели за сутки - 121 человек. Всего выздоровевших - 170 745 пациентов.
За сутки скончались - 3. За все время пандемии зарегистрировано 2 557 летальных случаев от COVID-19..
В стационарах на лечении находятся 788 и на амбулаторном 1139 человек.