В Кыргызстане за сутки 109 новых случаев COVID-19, скончались три человека

В Кыргызстане на 7 сентября зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек - 40

Ош - 0

Чуйская область – 26

Ошская область - 3

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область - 4.

За весь период коронавирусом заразились - 176 682 человека.

Выздоровели за сутки - 121 человек. Всего выздоровевших - 170 745 пациентов.

За сутки скончались - 3. За все время пандемии зарегистрировано 2 557 летальных случаев от COVID-19..

В стационарах на лечении находятся 788 и на амбулаторном 1139 человек.