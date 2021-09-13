В Кыргызстане 68 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое

Выздоровели - 95 человек

В Кыргызстане на 13 сентября зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи:

Бишкек – 31

Ош - 3

Чуйская область – 15

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 3.

За весь период заразились – 177 226 человек.

Выздоровели за сутки 95 человек. Всего - 171 523.

Скончались за сутки от коронавируса - 2 человека. За все время пандемии зарегистрировано 2 574 летальных случая от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 649 и на амбулаторном 2021 человек.