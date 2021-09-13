В Кыргызстане 68 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое

Выздоровели - 95 человек
В Кыргызстане на 13 сентября зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи:
Бишкек – 31
Ош - 3
Чуйская область – 15
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 3.
За весь период заразились – 177 226 человек.
Выздоровели за сутки 95 человек. Всего - 171 523.
Скончались за сутки от коронавируса - 2 человека. За все время пандемии зарегистрировано 2 574 летальных случая от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 649 и на амбулаторном 2021 человек.