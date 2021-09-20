В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

Выздоровели - 72 пациента
В Кыргызстане на 20 сентября зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 36
Ош - 0
Чуйская область – 6
Ошская область - 0
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 0.
За весь период заразились – 177 780 человек.
Выздоровели за сутки 72 человека. Всего - 172 261 человек.
Скончались за сутки - 2. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 590 летальных случаев от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 591 и на амбулаторном 868 человек.