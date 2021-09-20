В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

Выздоровели - 72 пациента

В Кыргызстане на 20 сентября зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 36

Ош - 0

Чуйская область – 6

Ошская область - 0

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 0.

За весь период заразились – 177 780 человек.

Выздоровели за сутки 72 человека. Всего - 172 261 человек.

Скончались за сутки - 2. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 590 летальных случаев от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 591 и на амбулаторном 868 человек.