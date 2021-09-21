Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 99.03 - 100.50

В Кыргызстане 89 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

64  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выздоровели - 108 человек

В Кыргызстане на 21 сентября зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 53

Ош - 0

Чуйская область – 17

Ошская область - 1

Таласская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область - 3.

За весь период заразились – 177 869 человек.

Выздоровели за сутки 108 человека. Всего - 172 369.

Скончались за сутки - 2. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 592 летальных случая от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 571 и на амбулаторном 865 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406713
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1392 материалов)


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  