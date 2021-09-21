В Кыргызстане 89 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

Выздоровели - 108 человек
В Кыргызстане на 21 сентября зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 53
Ош - 0
Чуйская область – 17
Ошская область - 1
Таласская область - 2
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область - 3.
За весь период заразились – 177 869 человек.
Выздоровели за сутки 108 человека. Всего - 172 369.
Скончались за сутки - 2. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 592 летальных случая от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 571 и на амбулаторном 865 человек.