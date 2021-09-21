В Кыргызстане 89 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

Выздоровели - 108 человек

В Кыргызстане на 21 сентября зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 53

Ош - 0

Чуйская область – 17

Ошская область - 1

Таласская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область - 3.

За весь период заразились – 177 869 человек.

Выздоровели за сутки 108 человека. Всего - 172 369.

Скончались за сутки - 2. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 592 летальных случая от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 571 и на амбулаторном 865 человек.