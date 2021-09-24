В Кыргызстане 87 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 24 сентября зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 41
Ош - 0
Чуйская область – 16
Ошская область - 4
Таласская область - 2
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 3.
За весь период заразились 178 123 человека.
Выздоровели за сутки 92 человека. Всего - 172 657.
Скончались за сутки - 2 человека. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 597 летальных случаев от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 535 и на амбулаторном 858 человек.