В Кыргызстане 87 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 24 сентября зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 41

Ош - 0

Чуйская область – 16

Ошская область - 4

Таласская область - 2

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 3.

За весь период заразились 178 123 человека.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего - 172 657.

Скончались за сутки - 2 человека. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 597 летальных случаев от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 535 и на амбулаторном 858 человек.