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В Кыргызстане 87 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 24 сентября зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 41

Ош - 0

Чуйская область – 16

Ошская область - 4

Таласская область - 2

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 3.

За весь период заразились 178 123 человека.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего - 172 657.

Скончались за сутки - 2 человека. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 597 летальных случаев от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 535 и на амбулаторном 858 человек.


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URL: https://www.vb.kg/406893
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1393 материалов)


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