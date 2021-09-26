В Кыргызстане 56 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 26 сентября зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 29
Ош - 1
Чуйская область – 10
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 0.
За весь период заразились 178 258 человек.
Выздоровели за сутки 84 человека. Всего - 172 848.
Скончались за сутки - 1 человек, летальный случай зарегистрирован среди невакцинированных лиц. Всего – 2 600 летальных исходов от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 508 и на амбулаторном 824 человека.