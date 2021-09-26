В Кыргызстане 56 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 26 сентября зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 29

Ош - 1

Чуйская область – 10

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 0.

За весь период заразились 178 258 человек.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего - 172 848.

Скончались за сутки - 1 человек, летальный случай зарегистрирован среди невакцинированных лиц. Всего – 2 600 летальных исходов от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 508 и на амбулаторном 824 человека.