Как кыргызстанские бизнес-партнеры обманули инвестора из Китая

В редакцию издания VB.KG обратился инвестор из Китайской Народной Республики Баатыр Анвар и выступивший в его защиту председатель политической партии "Улуу Журт" Мирлан Орозбаев.

По словам лидера партии, Баатыр Анвар прибыл в Кыргызстан с намерением вложить инвестиции в размере 20 миллионов сомов. Однако в ходе совместной деятельности партнёры по бизнесу обманули инвестора.

"Баатыр Анвар на протяжении уже более полугода обращается в соответствующие государственные органы - Министерство внутренних дел, органы прокуратуры и другие инстанции. Однако, несмотря на обращения, дело до сих пор не сдвинулось с мёртвой точки. В Китайской Народной Республике, благодаря системам видеонаблюдения и слаженной работе правоохранительных органов, подобные преступления раскрываются в кратчайшие сроки.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявлял: "Если к нам приезжают инвесторы - создайте для них все условия". Однако в случае инвестора из Китая условия не просто не были созданы - его попросту обманули.

Баатыр Анвар занимается поставками строительной техники из Китайской Народной Республики. Подобные случаи наносят серьёзный удар по инвестиционному имиджу нашей страны.

Почему граждане вынуждены обращаться напрямую к президенту Садыру Жапарову или председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву? Почему соответствующие органы не реагируют своевременно и не решают такие вопросы в рамках своей компетенции? Что будет, если к нам приедут более крупные инвесторы?

Баатыр Анвар неоднократно направлял обращения в органы прокуратуры, однако никакой результативной реакции со стороны должностных лиц до сих пор не последовало.

Мы надеемся, что после нашего обращения руководство соответствующих государственных органов проследит за действиями своих сотрудников. Если же отдельные должностные лица не справляются со своими обязанностями, они должны освободить занимаемые должности", - заявил Орозбаев.