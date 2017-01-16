Под завалами самолета, возможно, есть еще живые люди

Расчистка завалов в настоящий момент продолжается. Об этом сегодня, 16 января, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, на данный момент жертвами авиакатастрофы стал 31 человек, 9 граждан получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницы города. Абулгазиев добавил, что в настоящий момент неизвестно, был ли перегружен самолет. Так же, как и неизвестно, что вез авиалайнер.

На вопрос журналистов, рассматривается ли версия теракта, чиновник ответил, что расследование только началось и прорабатываются все версии.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.