Под завалами самолета, возможно, есть еще живые люди

309  0
Аида Джумашева

Расчистка завалов в настоящий момент продолжается. Об этом сегодня, 16 января, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, на данный момент жертвами авиакатастрофы стал 31 человек, 9 граждан получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницы города. Абулгазиев добавил, что в настоящий момент неизвестно, был ли перегружен самолет. Так же, как и неизвестно, что вез авиалайнер.

На вопрос журналистов, рассматривается ли версия теракта, чиновник ответил, что расследование только началось и прорабатываются все версии.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353702
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, Мухамметкалый Абулгазиев, МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  