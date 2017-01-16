Список госпитализированных пострадавших вследствие авиакатастрофы

549  0
Руслан Изреков

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев обратился с просьбой к гражданам помочь медицинским работникам в идентификации, опознании тел погибших.

Данная работа осложняется тем, что нет точных данных и какого-то конкретного списка жителей этого пострадавшего от авикатастрофы участка, именуемого ранее дачным поселком "Авиатор". Вся ответственность по формированию списка погибших переложена на специалистов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время здесь находится 31 тело погибших и 9 обнаруженных фрагментов тел.

А тем временем Минздрав опубликовал списки пострадавших госпитализированных в больницы столицы:

1. Национальный госпиталь – 1

Олжобаев Бакытбек, 34 года, диагноз: рваная рана околоушной области.

2. Бишкекский научно-исследовательский центр ортопедии и травматологии - -1

Рахманов Сагынбек, 29 лет, диагноз: ожог пламенем 45% тела.

3. Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи – 7

Жапарова Сайкал, 13 лет, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытый перелом пяточной кости.

Нурлан кызы Сайкал, 6 лет, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Мирлан кызы Азиза, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Куштарбеков Б., 15 лет, диагноз: ушиб мягких тканей конечностей и спины.

Иманканова Аяна, 9 лет, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Иманканов Тынай, 2 года, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Кубатова Бактыгуль, 30 лет, диагноз: ушиб грудной клетки (мать Иманкановых).

4. Городская гинекологическая больница - 1

Айтбекова Адина, 26 лет, диагноз: беременность 16 недель, угрожающий выкидыш.

5. Сокулукская территориальная больница – 1

Шералиев Жакшылык, 7 лет, диагноз: ситуационная травма.

Количество погибших уточняется.

Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам жертв в результате авиакатастрофы.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353717
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (30 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  