Список госпитализированных пострадавших вследствие авиакатастрофы

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев обратился с просьбой к гражданам помочь медицинским работникам в идентификации, опознании тел погибших.

Данная работа осложняется тем, что нет точных данных и какого-то конкретного списка жителей этого пострадавшего от авикатастрофы участка, именуемого ранее дачным поселком "Авиатор". Вся ответственность по формированию списка погибших переложена на специалистов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время здесь находится 31 тело погибших и 9 обнаруженных фрагментов тел.

А тем временем Минздрав опубликовал списки пострадавших госпитализированных в больницы столицы:

1. Национальный госпиталь – 1

Олжобаев Бакытбек, 34 года, диагноз: рваная рана околоушной области.

2. Бишкекский научно-исследовательский центр ортопедии и травматологии - -1

Рахманов Сагынбек, 29 лет, диагноз: ожог пламенем 45% тела.

3. Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи – 7

Жапарова Сайкал, 13 лет, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытый перелом пяточной кости.

Нурлан кызы Сайкал, 6 лет, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Мирлан кызы Азиза, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Куштарбеков Б., 15 лет, диагноз: ушиб мягких тканей конечностей и спины.

Иманканова Аяна, 9 лет, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Иманканов Тынай, 2 года, диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Кубатова Бактыгуль, 30 лет, диагноз: ушиб грудной клетки (мать Иманкановых).

4. Городская гинекологическая больница - 1

Айтбекова Адина, 26 лет, диагноз: беременность 16 недель, угрожающий выкидыш.

5. Сокулукская территориальная больница – 1

Шералиев Жакшылык, 7 лет, диагноз: ситуационная травма.

Количество погибших уточняется.

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