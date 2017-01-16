На месте авиакатастрофы пресекли попытки мародерства

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Аида Джумашева

Сотрудники милиции пресекли попытки мародерства на месте авиакатастрофы.

Правоохранительные органы задержали мужчину, у которого обнаружили мелкую бытовую технику. Выяснилось, что электрический чайник им был подобран на участке, где произошло авиакрушение.

В настоящий момент, подозреваемый доставлен в Сокулукский РУВД.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353725
Теги:
авиакатастрофа, мародерство
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (30 материалов)
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