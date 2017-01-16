Художник решил продать портрет Атамбаева для помощи семьям погибших

Азамат Джаналиев, ставший популярным в Сети благодаря созданию картин известных персон из гвоздей и ниток, решил выставить на продажу портрет президента Алмазбека Атамбаева, чтобы помочь семьям погибших в селе Дача-Суу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Художник создает портреты президентов и известных людей по технологии "стринарт" и дарит их им. В августе Джаналиев доставил в Грозный портрет первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. В октябре в качестве подарка на день рождения он передал в библиотеку президента Владимира Путина его портрет. Портрет Атамбаева он создал в июле и планировал также передать его главе государства.

"Я тогда написал письмо в администрацию президента и хотел передать портрет, но мне до сих пор не ответили и портрет все еще находится у меня. Я решил его продать, а вырученные средства передать семьям погибших в этой трагедии", - сказал он "ВБ".

Он признался, что еще не решил за сколько продаст работу, но добавил, что главное, чтобы деньги достались пострадавшим.

Напомним, сегодня стартовала акция по сбору средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в результате падения грузового самолета Боинг 747.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен нем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.