Новогоднюю ёлку на площади Ала-Тоо разбирают в связи с трауром

Мэрия Бишкека почти закончила демонтаж главной новогодней ёлки Кыргызстана на площади Ала-Тоо.

В связи с трагическими событиями праздничное освещение отключили еще вчера, сегодня начали снимать елочные украшения и разбирать конструкцию.

Ранее сообщалось, что ёлку уберут 15 января, однако по просьбе горожан ее решили оставить еще на некоторое время.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.