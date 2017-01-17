Новогоднюю ёлку на площади Ала-Тоо разбирают в связи с трауром

Мэрия Бишкека почти закончила демонтаж главной новогодней ёлки Кыргызстана на площади Ала-Тоо.
В связи с трагическими событиями праздничное освещение отключили еще вчера, сегодня начали снимать елочные украшения и разбирать конструкцию.
Ранее сообщалось, что ёлку уберут 15 января, однако по просьбе горожан ее решили оставить еще на некоторое время.
Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".
Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.
17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.