На месте крушения самолета нашли удостоверение пилота

На месте крушения самолета Боинг 747 под Бишкеком найдено удостоверение командира воздушного судна. Об этом стало известно сегодня, 17 января.

В настоящий момент правоохранительные органы ожидают представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Крупные обломки не будут демонтировать до прибытия представителей МАК на место авиакатастрофы.

Сейчас спасатели МЧС убирают мелкие части самолета.

Тем временем, эксперты МАК СНГ прибывают сегодня рейсом из Москвы. Возглавляет группу Леонид Каширский.

1. Председатель Комиссии - Леонид Каширский

2. Валентин Синицын

3. Владимир Киселев

4. Роман Секлетов

5. Нина Кожевникова

6. Татьяна Александрова

В состав Комиссии вместе с экспертами МАК СНГ также войдут инспекторы Агентства гражданской авиации КР.

В качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию от государства-разработчика и государства-эксплуатанта примут участие команды Национального Совета по Безопасности на Транспорте США и Национального Совета по Расследованию Происшествий Турции.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.