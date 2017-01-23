Продолжается ликвидация последствий на месте крушения Боинга 747

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ВБ

В поселке Дача-СУ продолжается вторая фаза работы – ликвидация последствий авиакатастрофы (сбор и вывоз обломков). Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, всего привлечено 124 человека, 17 специнженерной техники. Проводятся работы по оценке ущерба территориальной комиссией Гражданской защиты. Работает оперативный штаб. На месте организовано горячее питание.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 39 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/354167
Теги:
авиакатастрофа, МЧС
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