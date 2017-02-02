Как понять, склонен ли мой ребенок к суициду, и что делать?

Психологи рекомендуют родителям, которые обеспокоены за жизнь своих несовершеннолетних детей, не впадать в панику.

А также не начинать диктаторскую политику при любом эмоциональном расстройстве своего ребенка. Это, напротив, может спровоцировать формирующуюся психику на необдуманные поступки и решения.

В последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

Эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. В Кыргызстане пока не зарегистрировано случаев самоубийства, связанных именно с этой игрой.

Правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях.

Психолог и гештальт-терапевт Галина Фильева объясняет, как нужно вести себя родителям, если есть подозрения, что ребенок начал игру в "Группе смерти".

Несут ли угрозу такие интернет-группы, как "Тихий дом" или "Синий кит"? Подобные группы могут нести опасность, но только тогда, когда ребенок тотально одинок и чувствует себя ненужным. Попытки запретить ему выходить в интернет, проверять его личную переписку, пытаться усиленно контролировать ребенка любыми доступными способами - это может успокоить на время, но, к сожалению, проблему суицидов среди подростков это не решит. Главное - не терять связь и отношения со своим ребенком, чтобы он не думал о смерти.

Что делать, если я нашел(ла) у своего ребенка рисунки китов? Стоит ли беспокоиться? Рисунок кита сам по себе может ничего не значить. Гораздо важнее, какого качества отношения между вами. Есть ли место доверию, пониманию? Умеете ли вы слушать своего подростка, просто слушать, не поучая, не давая советов, не злясь на его промахи и неудачи, не пугаясь?

У нас с ребенком не очень доверительные отношения. Что делать? Если нет доверия между родителями и подростком, то насильно его не создать. Давлением и настойчивостью вы заставите ребенка еще больше закрыться, защититься от вашего вторжения. Просто расскажите о своей тревоге, дайте понять, что хотите и готовы помочь, если ребенку это понадобится.

Я чувствую себя плохим родителем. Учитесь поддерживать себя, а не винить. Идеальных родителей не существует в природе. Ребенку нужны не идеальные родители, а достаточно хорошие. Не пугайте себя возможным попаданием ребенка в группу смерти или тем, что вы плохой родитель и потому не можете наладить отношения. А посмотрите, что именно сейчас стоит между вами, каковы ваши отношения, в чем вы можете получить большую связь с ребенком.

Как объяснить ребенку, что суицид - это не выход? Заставить другого человека думать не так, как он думает, стараться насильно переубедить – это невозможно. Можно поговорить с ребенком на тему смерти, суицида, но говорить не назидательно, поучающе, не в ужасе и панике, а спокойно, уважительно к его чувствам, как вы говорили бы с другом. Важно, чтобы это был разговор двоих, а не родительский воспитательный монолог.

Поможет ли ограничение интернета? Нет, не поможет. Это, скорее всего, вызовет еще большее отдаление и озлобление подростка и еще больше увеличит недоверие к родителям.