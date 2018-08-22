Что подпишет глава Кыргызстана во время визита в Ашхабад?

Сооронбай Жээнбеков посетит Туркменистан 23-24 августа 2018 года и проведет встречу с главой этой этой республики как в узком, так и расширенном формате. Об этом сообщил на брифинге заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

По его словам, в ходе визита будет подписана декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Туркменистаном, а также 10 правительственных документов, касающихся в основном экономических вопросов и ликвидации ЧС.

- А 24 августа глава Кыргызстана примет участие в саммите глав государств по спасению Арала. Это примечательно, так как участие нашей страны было заморожено из-за того, что мы не видели существенного прогресса в этом вопросе. Так что сейчас у нас появляется возможность высказать свою точку зрения, - отметил Сыдыков.

Существенным вкладом станет подписание документов о сотрудничестве промышленников нашей страны и Туркменистана, добавил Данияр Батырович.

- Прорабатывается вопрос и касательно сотрудничества в сфере телевещания, - подчеркнул Сыдыков.