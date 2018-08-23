Кто отправился в Туркменистан вместе с Сооронбаем Жээнбековым?

Надо отметит что госвизит президента имеет большое значение. Наши отношение Туркменистаном последние годы были не самом высшем уровне, по этому Кыргызстан и Туркменистан должны развивать отношение по всем отраслям и сохранит сотрудничество.
Сегодня утром, 23 августа, президент Кыргызстана с государственным визитом вылетел в Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента.
В рамках поездки Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в узком и расширенном форматах. Ожидается подписание ряда документов, в числе которых Декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном.
Также глава государства примет участие в Саммите международного фонда спасения Арала. Для этого он 24 августа вылетит в город Туркменбаши.
Вместе с Сооронбаем Жээнбековым в Туркменистан вылетели:
Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев;
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов;
Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов;
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев;
Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков;
Посол Кыргызстана в Туркменистане Жаныш Рустенбеков;
Депутаты Жогорку Кенеша: Автандил Кулбараков иТаабалды Тиллаев;
Мэр города Бишкек Азиз Суракматов.