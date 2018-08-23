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Кто отправился в Туркменистан вместе с Сооронбаем Жээнбековым?

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- Оксана Гут
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Сегодня утром, 23 августа, президент Кыргызстана с государственным визитом вылетел в Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента.

В рамках поездки Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в узком и расширенном форматах. Ожидается подписание ряда документов, в числе которых Декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном.

Также глава государства примет участие в Саммите международного фонда спасения Арала. Для этого он 24 августа вылетит в город Туркменбаши.

Вместе с Сооронбаем Жээнбековым в Туркменистан вылетели:

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев;

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов;

Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов;

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев;

Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков;

Посол Кыргызстана в Туркменистане Жаныш Рустенбеков;

Депутаты Жогорку Кенеша: Автандил Кулбараков иТаабалды Тиллаев;

Мэр города Бишкек Азиз Суракматов.

URL: https://www.vb.kg/372969
Теги:
Азиз Суракматов, Эрлан Абдылдаев, визит, президент, Туркменистан, Кыргызстан, мэр, Гурбангулы Бердымухамедов, МИД
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Комментарии
Калыс Алиев
23.08.2018, 12:47
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 109
Минусов: 117
Комментариев: 188

Надо отметит что госвизит президента имеет большое значение. Наши отношение Туркменистаном последние годы были не самом высшем уровне, по этому Кыргызстан и Туркменистан должны развивать отношение  по всем отраслям и сохранит сотрудничество. 

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