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Бердымухамедов: "Ваш визит играет большое значение в историческом плане"

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- Виктория Григоренко
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"Ваш визит играет большое значение для Кыргызстана и Туркменистана в историческом плане". Об этом в ходе расширенного визита кыргызской делегации заявил президент ТР Гурбангулы Бердымухамедов.

Он выразил искреннюю признательность за то, что глава КР принял его приглашение и посетил страну с госвизитом.

- Уважаемый Сооронбай Шарипович, вы находитесь в братском Туркменистане. И для нас это имеет очень большое значение. Хочу отметить, что в последние годы наше сотрудничество было поступательным. Мы развили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. Надеемся, что эта тенденция будет продолжена и дальше. Мы готовы активизировать свои контакты с вашим государством и решать наши актуальные вопросы в рамках сотрудничества. Конечно, Туркменистан нейтральная страна, у нее свой курс. Но мы также основываемся на приоритете безопасности страны и региона в целом, - подчеркнул Бердымухамедов.

URL: https://www.vb.kg/372975
Теги:
визит, президент, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Калыс Алиев
23.08.2018, 12:41
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 109
Минусов: 117
Комментариев: 188

Наши отношение Туркменистаном играет большой роль для развитие экономического развития обеим странам.

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