Бердымухамедов: "Ваш визит играет большое значение в историческом плане"

"Ваш визит играет большое значение для Кыргызстана и Туркменистана в историческом плане". Об этом в ходе расширенного визита кыргызской делегации заявил президент ТР Гурбангулы Бердымухамедов.

Он выразил искреннюю признательность за то, что глава КР принял его приглашение и посетил страну с госвизитом.

- Уважаемый Сооронбай Шарипович, вы находитесь в братском Туркменистане. И для нас это имеет очень большое значение. Хочу отметить, что в последние годы наше сотрудничество было поступательным. Мы развили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. Надеемся, что эта тенденция будет продолжена и дальше. Мы готовы активизировать свои контакты с вашим государством и решать наши актуальные вопросы в рамках сотрудничества. Конечно, Туркменистан нейтральная страна, у нее свой курс. Но мы также основываемся на приоритете безопасности страны и региона в целом, - подчеркнул Бердымухамедов.