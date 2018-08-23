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Жээнбеков и Бердымухамедов уже выпили по чашке чая "тет-а-тет"

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- Виктория Григоренко
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Сооронбай Жээнбеков прибыл с государственным визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. В аэропорту главу КР встретили члены правительства Туркменистана: вице-премьер-министр ТР - министр иностранных дел Рашид Медеров и руководитель протокола президента ТР Сердар Махамметдурдыев. С кыргызской стороны Сооронбая Шариповича приветствовал Чрезвычайный и Полномочный посол КР в ТР Жаныш Рустенбеков.

На площади Независимости Туркменистана главу КР встретил президент Гурбангулы Бердымахамедов. Далее Жээнбеков направился к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Ашхабаде, для приветствия глав дипмиссий. После чего президенты приняли торжественный марш войск Туркменистана.

После окончания торжественной части главы двух республик отправились во Дворец "Огузхана", где провели встречу в формате "тет-а-тет" за чашкой чая.

Позже состоится беседа Сооронбая Жээнбекова и Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном формате "1+10+5" с участием министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, депутатов ЖК КР Калилова, министра сельского хозяйства Мурашева, мэра Бишкека Суракматова и других участников делегации. В завершении мероприятии планируется церемония подписания двусторонних документов.

URL: https://www.vb.kg/372980
Теги:
Азиз Суракматов, Сооронбай Жээнбеков, президент, Туркменистан, Кыргызстан, мэр
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Комментарии
Gulnur Sagyndykova
23.08.2018, 12:37
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 50
Минусов: 45
Комментариев: 56

Президенту необходимо продолжить призывать общество не делиться на своих ичужих. Нужно идти только вперед и использовать весь свой потенциал. Кроме того,

не стоит забывать и о повышении заработных плат. Повысить заработную плату в 2

раза вполне осуществимо

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Калыс Алиев
23.08.2018, 12:39
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 109
Минусов: 117
Комментариев: 188

Госвизит Президента важно обеим сторонам для далнейшей развитии отношений.

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Кыке
23.08.2018, 13:51

Надеюсь, наш Соке не захочет после визита петь на гитаре и метать ножи на полигоне.

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