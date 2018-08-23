Жээнбеков и Бердымухамедов уже выпили по чашке чая "тет-а-тет"

Сооронбай Жээнбеков прибыл с государственным визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. В аэропорту главу КР встретили члены правительства Туркменистана: вице-премьер-министр ТР - министр иностранных дел Рашид Медеров и руководитель протокола президента ТР Сердар Махамметдурдыев. С кыргызской стороны Сооронбая Шариповича приветствовал Чрезвычайный и Полномочный посол КР в ТР Жаныш Рустенбеков.

На площади Независимости Туркменистана главу КР встретил президент Гурбангулы Бердымахамедов. Далее Жээнбеков направился к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Ашхабаде, для приветствия глав дипмиссий. После чего президенты приняли торжественный марш войск Туркменистана.

После окончания торжественной части главы двух республик отправились во Дворец "Огузхана", где провели встречу в формате "тет-а-тет" за чашкой чая.

Позже состоится беседа Сооронбая Жээнбекова и Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном формате "1+10+5" с участием министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, депутатов ЖК КР Калилова, министра сельского хозяйства Мурашева, мэра Бишкека Суракматова и других участников делегации. В завершении мероприятии планируется церемония подписания двусторонних документов.