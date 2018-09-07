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В Кыргызстане за полгода медработники пытались продать четырех младенцев

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- Виктория Григоренко
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С начала 2018 года в Кыргызстане выявлено четыре факта продажи младенцев. Об этом на круглом столе "Внутренняя миграция в КР: барьеры к социальной мобильности" заявил начальник 1-го Управления Службы криминальной милиции, полковник Марлис Джумабаев.

Как он отметил, преступления зафиксированы в городах Ош и Бишкеке.

- Пока ведется расследование мы не можем разглашать какие-либо подробности. Лишь подчеркну, что все происходило по отработанному сценарию. Медработники сообщали роженице о том, что ее младенец умер, а затем по поддельным документам продавали его через подставных лиц. На данный момент ведутся следственно-оперативные мероприятия, - пояснил Джумабаев.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 124 УК КР "Торговля людьми".


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URL: https://www.vb.kg/373260
Теги:
дети, торговля людьми, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, преступление, Кыргызстан, продажа младенцев
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