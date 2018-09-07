В Кыргызстане за полгода медработники пытались продать четырех младенцев

С начала 2018 года в Кыргызстане выявлено четыре факта продажи младенцев. Об этом на круглом столе "Внутренняя миграция в КР: барьеры к социальной мобильности" заявил начальник 1-го Управления Службы криминальной милиции, полковник Марлис Джумабаев.

Как он отметил, преступления зафиксированы в городах Ош и Бишкеке.

- Пока ведется расследование мы не можем разглашать какие-либо подробности. Лишь подчеркну, что все происходило по отработанному сценарию. Медработники сообщали роженице о том, что ее младенец умер, а затем по поддельным документам продавали его через подставных лиц. На данный момент ведутся следственно-оперативные мероприятия, - пояснил Джумабаев.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 124 УК КР "Торговля людьми".