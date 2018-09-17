Детей, проданных медиками, заберет государство?

Дети, которые фигурируют в "деле врачей", хорошо себя чувствуют, и находятся у "приемных" родителей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МВД.

- Все дети живы и здоровы. Они будут жить в "приемных" семьях до решения суда, который определит дальнейшее место проживание несовершеннолетних, - рассказали в МВД.

В правоохранительных органах отметили, что биологические родители не обращались в милицию с заявлениями и не оспаривают опеку над детьми.

- Следствие продолжается. Могут всплыть новые факты, но по имеющейся информации, все дети появились на свет в результате нежелательной беременности.

Напомним, в Бишкеке арестованы четверо акушеров-гинекологов по подозрению в осуществлении незаконных сделок по продаже младенцев и оформлению на них поддельных документов. Врачам предъявлено обвинение по трем статьям: "Торговля людьми", "Подделка, изготовление сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Незаконный аборт".