Детей, проданных медиками, заберет государство?

Нежелательные дети от нежелательной беременности, оставьте детей приемным родителям раз они не нужны биологическим родителям, а государству они тем более не нужны. В этом случае как всегда представители власти пытаются нагреть руки на этом деле, а на детей им абсолютно нас...ть. Ясное дело приемные родители начнут бегать и раскошеливаться, что бы долгожданных детей оставить у себя, а это то, что надо правоохранительно-судебной системе, что бы цену себе набивать за положительное решение в пользу приемных родителей. Если отнимут детей и определят в дом ребенка и без того переполненные сиротами, то такие действия можно будет расценивать как дьявольские.