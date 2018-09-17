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Детей, проданных медиками, заберет государство?

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- Екатерина Улитина
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Дети, которые фигурируют в "деле врачей", хорошо себя чувствуют, и находятся у "приемных" родителей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МВД.

- Все дети живы и здоровы. Они будут жить в "приемных" семьях до решения суда, который определит дальнейшее место проживание несовершеннолетних, - рассказали в МВД.

В правоохранительных органах отметили, что биологические родители не обращались в милицию с заявлениями и не оспаривают опеку над детьми.

- Следствие продолжается. Могут всплыть новые факты, но по имеющейся информации, все дети появились на свет в результате нежелательной беременности.

Напомним, в Бишкеке арестованы четверо акушеров-гинекологов по подозрению в осуществлении незаконных сделок по продаже младенцев и оформлению на них поддельных документов. Врачам предъявлено обвинение по трем статьям: "Торговля людьми", "Подделка, изготовление сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Незаконный аборт".


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URL: https://www.vb.kg/373482
Теги:
торговля, дети, новорожденный, торговля людьми, врачи, Торговля новорожденными в Бишкеке, МВД
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Комментарии
Kg
17.09.2018, 13:16

Нежелательные дети от нежелательной беременности, оставьте детей приемным родителям раз они не нужны биологическим родителям, а государству они тем более не нужны. В этом случае как всегда представители власти пытаются нагреть руки на этом деле, а на детей им абсолютно нас...ть. Ясное дело приемные родители начнут бегать и раскошеливаться, что бы долгожданных детей оставить у себя, а это то, что надо правоохранительно-судебной системе, что бы цену себе набивать за положительное решение в пользу приемных родителей. Если отнимут детей и определят в дом ребенка и без того переполненные сиротами, то такие действия  можно будет расценивать как дьявольские.

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