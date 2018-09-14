2000$. За такую сумму можно купить младенца в Бишкеке

В Кыргызстане разгорается скандал с продажей младенцев. Уже арестованы три медика, которые передавали новорожденных другим людям и оформляли на новых родителей поддельные документы. Оказалось, что в Бишкеке подобные сделки происходят не в первый раз. Бишкекчанка, которая чуть не стала "покупательницей" живого "товара", рассказала VB.KG свою историю. (Из соображений безопасности и конфиденциальности героев публикации, мы не публикуем их имена и название клиники, в которой происходила эта история – прим.ред.)

- Мы с супругом несколько лет лечились от бесплодия в одной из известных клиник столицы. После многих попыток забеременеть, поездок по заграничным врачам и безуспешного ЭКО, мы оба были в подавленном состоянии. Как раз в это трудное время позвонила мой врач, и попросила прийти к ней как можно скорее. Уже в кабинете она рассказала, что к ней пришла новая пациентка – молодая девушка. Она хотела прервать беременность. Срок уже был большой, 7-ой месяц, и делать аборт ей, естественно, не стали. Но гинеколог вспомнила обо мне и попросила оставить номер телефона. Когда мы пришли, она предложила нам забрать ребенка себе.

VB.KG: Вы согласились?

- Сначала мы просто растерялись, но немного посовещавшись решили, что, возможно, это наш шанс наконец стать родителями и помочь малышу обрести семью. В общем, наш врач в этот же день поговорила с девушкой, и на следующий день мы встретились. Она так обрадовалась нашему предложению забрать ее малыша! Говорила, что счастлива, что ей теперь не придется убивать своего ребенка, он не будет расти в детском доме, а она будет спокойна зная, что он растет в хорошей семье, окруженный заботой и любовью. Ни о каких деньгах и продаже младенца даже речи не было. Сначала.

VB.KG: А потом?

- Мы сами предложили помогать ей во время беременности. Мы покупали витамины, продукты, оплатили ее анализы, какие-то бытовые расходы. Конечно, мы собирались взять на себя все расходы, связанные с беременностью, родами и послеродовым восстановлением. Мой муж возил ее по делам в любое время. Дело в том, что она жила не в Бишкеке, а в Чуйской области, довольно далеко от столицы, и ей сложно было пользоваться общественным транспортом. Через неделю или две позвонила гинеколог и сказала, что "нашей" маме нужно заплатить деньги.

VB.KG: Какую сумму?

- Две тысячи долларов. Мне это сразу не понравилось. Я же понимала, что мы все нарушаем закон. Да и вообще торговать живым человеком – это за гранью добра и зла. Но меня убедили, что мы платим не за малыша, а за молчание его матери. Мне сказали, что якобы, если ей не заплатить, она потом придет и предъявит права на ребенка.

VB.KG: А каким был гонорар врача?

- Об этом и речи не было. Она не просила деньги за свою помощь. Вообще-то она близкий друг наших родственников и просто хотела помочь.

VB.KG: А раньше она этим занималась?

- Не знаю. Даже в голову не приходило спросить.

VB.KG^ Что ты знаешь про девушку, которая хотела отдать ребенка?

- Только то, что она сама рассказала. Какое-то время жила в России с мужем, однажды поругалась с ним и вернулась на родину в Кыргызстан. Здесь она нашла нового кавалера и вскоре забеременела от него. Через некоторое время он пропал. Тогда она решила вернуться к мужу, но так как он ничего не знал о беременности, ей нужно было избавиться от ребенка. Она пришла в частную клинику и попросила сделать ей аборт.

VB.KG: Не смутила такая нелицеприятная история?

- В жизни бывает всякое. Люди делают глупости, и не мое дело их осуждать. Она мне показалась довольно приятной и воспитанной.

VB.KG: Но сделка в итоге так и не состоялась. Почему?

- Вскоре я отказалась от всей этой затеи. Во-первых, у "нашей" мамы непомерными темпами росли запросы. Ей нужно было все больше и больше денег и внимания. Если мы отказывали, она злилась и угрожала не отдавать ребенка. Во-вторых, поднялась цена за ее молчание. Уж не помню точно новую сумму. В-третьих, в какое бы время мы не заезжали за ней, она была пьяная. Я не ожидала, что она будет эталонной матерью. Но когда человек напивается так, что едва держится на ногах – это уже слишком. Я решила больше не участвовать в этом и без того сомнительном деле.

VB.KG: Что потом случилось с ребенком и его матерью? Ты не узнавала?

- Нет. Больше я никогда не приближалась к месту, где она жила. Я не знаю, как она родила, и как складывается судьба ее ребенка. И, наверное, не хочу узнавать.

VB.KG: Мало забрать ребенка. Ему нужно оформить свидетельство о рождении, вписать ваши с супругом имена. Ваш врач собиралась и в этом помочь?

- Конечно. Врач сразу объяснила, как это будет происходить и сказала, что нам не о чем волноваться. Она завела карту беременности на мое имя. Так же под моим именем биологическая мать сдавала все анализы и проходила УЗИ. Мы договорились, что в день появления на свет ребенка я должна буду тоже лечь в частный роддом. Когда малыш родится, его принесли бы не к ней, а ко мне в палату. Так как по документам получилось бы, что именно я рожала, то мне бы без проблем дали бы выписку из роддома, а потом и свидетельство о рождении.

VB.KG: Возможно, ты знаешь, что твоя история не единственная в своем роде. Как ты считаешь, что толкает людей на подобные поступки?

- Желание быть счастливыми, конечно! Когда мы сидели в кабинете у врача, в метре друг от друга, казалось, что сама судьба дала нам шанс все исправить. Мы все были несчастными, и одно решение могло это изменить: мы бы получили сына, женщина – свободу, а ее ребенок настоящих родителей. Проигравших в этой сделки не было. И лишь закон не давал нам это сделать. И тогда мы поступили самым простым и логичным, как тогда казалось, образом – наплевали на закон и стали добиваться своего счастья...