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Теперь сироты? В сеть слили видео переговоров о продаже детей

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- Екатерина Улитина
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В сети появилась видеозапись разговора, во время которого представитель организации международного усыновления, представившаяся Галией, предлагает взятку предположительно сотруднице Соцзащиты Первомайского района Зергуль Ж.

- Это не взятка. Это называется благодарность за то, что вы бегали, собирали документы, а ребенок будет расти в семье… В семье же детям всегда лучше! – убеждает Галия.

Судя по манере съемки, записывала разговор именно представительница иностранных усыновителей. Сотрудница Соцслужбы по-началу вела себя насторожено:

- Я никогда взяток не брала. Я работаю честно. Мне такое не надо… - обрывает Галию Зергуль Ж.

- А, может быть, пообедаем? Я хотела бы поговорить один на один. Я ваших сотрудников не знаю, и знать, честно говоря, не хочу. Буду работать только с вами, и только с глазу на глаз. Чтобы не дай бог ничего не просочилось, - продолжает настаивать Галия.

В этот раз сотрудница Соцзащиты более сговорчива, и вроде даже согласилась отобедать и поработать с усыновительницей. В конце видеозаписи она даже рассказывает о детях, документы которых она может передать на усыновление. В списке звучат имена Виктории и Ангелины, двух сестер из Чуйского интерната. Несколько месяцев из-за истории этих девочек разгорелся настоящий скандал. Сестер пытались отдать на усыновление американской семье, хотя приемные родители из Кыргызстана уже подготовили все документы, чтобы их забрать.

- Очень хорошие девочки. Главное, совершенно здоровые. Единственная у них проблема – все время дерутся друг с другом, - расхваливает девочек З.Ж.


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URL: https://www.vb.kg/373490
Теги:
дети, коррупция, социальная защита, торговля людьми, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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Сюжет: Торговля младенцами (6 материалов)
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