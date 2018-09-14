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Задержан еще один врач, подозреваемый в торговле детьми!

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан еще один врач, подозреваемый в торговле новорожденными детьми. Еще несколько медиков находятся под подозрением у правоохранителей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МВД.

- Всем четверым предъявлено новое обвинение по статье "Незаконное производство абортов". Несколько акушеров-гинекологов, работая по совместительству в государственных и частных медицинских учреждениях, вступили в сговор между собой ради материального вознаграждения. Они незаконно проводили незаконные аборты на поздних сроках беременности А также принимали роды в непредназначенных для этого медицинских учреждениях, после чего продавали новорожденных, - рассказали в пресс-службе МВД.

В Министерстве отметили, что информация о том, что якобы при задержании у врачей нашли трупы младенцев, не соответствует действительности.


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URL: https://www.vb.kg/373467
Теги:
Минздрав, новорожденный, торговля людьми, Бишкек, Кыргызстан, продажа младенцев, врачи, Торговля новорожденными в Бишкеке
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Сюжет: Торговля младенцами (4 материалов)
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