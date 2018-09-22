Информация о трупах младенцев в багажнике машины - фейк!

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту продажи младенцев со стороны медицинских работников города Бишкек, МВД возбудило уголовное дело, и в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

Было возбужденно уголовное дело по статьям 124 (Торговля людьми), 116 (Незаконное производство аборта) и 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

На сегодняшний день в СИЗО №1 водворены пять медицинских работников, имеющих высшее образование, также есть подозреваемые лица, по которым проводится оперативно-следственная работа.

Информация о том, что при задержании врачей в машине были найдены трупы младенцев, не соответствует действительности. В ходе следствия было установлено, что фактов причастности иностранных граждан не имеется.

Отметим, что покупателями были уроженцы Кыргызстана, однако они получили гражданство Российской Федерации, где проживали и работали.

В ходе проведения следственных мероприятий было установлено три факта продажи младенцев, вышеуказанными задержанными медработниками им были сделаны свидетельства о рождении. Также, возбуждено уголовное дело по четвертому факту по заявлению роженицы о том, что медицинские работники провели искусственные роды роженице раньше срока. Заявительница утверждает, что она родила живого ребенка, но ей сказали, что он умер, и не показали и не выдали труп младенца для захоронения.

По вышеуказанным фактам в ходе проведения следственных мероприятий была установлена и доказана причастность задержанных медицинских работников к данным преступлениям.

МВД КР в настоящее время проводит всестороннюю проверку во всех частных и государственных родильных учреждениях, а также проверяются и изучаются все предоставленные ими медицинские услуги. Данные проверочные мероприятия будут проводится постоянно по всей республике.

В настоящее время Следственной службой МВД проводится объективное и всестороннее расследование, которое находится на контроле у руководства МВД, сообщает пресс-служба ведомства.