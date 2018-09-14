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Торговля новорожденными в Бишкеке: возбуждено еще одно уголовное дело

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- Екатерина Улитина
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На врачей, подозреваемых в торговле новорожденными детьми, заведено еще одно уголовное дело. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе МВД.

- По подозрению в торговле людьми задержаны три сотрудника медицинских учреждений. Накануне им предъявили обвинения по еще одной статье уголовного кодекса "подделка, изготовление сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее сотрудники криминальной милиции получили оперативную информацию о фактах торговли новорожденными детьми. Проведя расследование, оперативник получили подтверждения полученным данным, нашли женщин, чьих детей продали. Сейчас подозреваются три медицинских работника, расследование продолжается.

Отметим, что от самих матерей заявления не поступали.


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URL: https://www.vb.kg/373443
Теги:
МВД, новорожденный, торговля людьми, медицина, продажа младенцев, Торговля новорожденными в Бишкеке
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