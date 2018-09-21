С водителем маршрутки, который проехал мимо бабушки на костылях, разберутся

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что по информации Управления городского транспорта, указанный водитель микроавтобусного маршрута 131 приглашен к начальнику Управления городского транспорта Хасану Алимбекову.

По итогам встречи и разбирательства будут приняты соответствующие меры в отношении водителя.

Напомним, читатели сообщили VB.KG, что 19 сентября утром, в час пик маршрутка №131, с номером 1987, красного цвета наглым образом проехала мимо остановки, несмотря на толпу ожидавших людей, где также стояла бабушка - инвалид с костылями. Данная маршрутка остановилась далее за поворотом в неположенном месте, потому что там было больше народу. Следующая же появилась только спустя полчаса.