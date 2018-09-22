Погода
$ 68.80 - 69.15
€ 80.57 - 81.52

Депутат: Пассажиров рейса Сеул-Алматы сняли из-за пьяной чиновницы из КР

4213  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полчаса назад парламентарий Аида Исмаилова написала на своем аккаунте в Facebook, что всех пассажиров сняли с рейса Сеул-Алматы из-за того, что полтора часа не могли вывести пассажирку, высокопоставленную чиновницу одного из наших министерств из-за состояния сильного алкогольного опьянения.

"...Не хотела писать, но злость невозможная, сейчас сказали, что, возможно, вообще сегодня не полетим, столько людей транзитных, одни иностранцы....Ужас. Позор!" - пишет парламентарий.

Кто именно опозорил страну, и из-за кого сорвался рейс, Исмаилова не называет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373675
Теги:
авиация, Казахстан, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Бишкек Кыргызстан
22.09.2018, 13:19
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 183
Минусов: 140
Комментариев: 124

Фамилия сказать - слабо ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  