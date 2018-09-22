Депутат: Пассажиров рейса Сеул-Алматы сняли из-за пьяной чиновницы из КР

Полчаса назад парламентарий Аида Исмаилова написала на своем аккаунте в Facebook, что всех пассажиров сняли с рейса Сеул-Алматы из-за того, что полтора часа не могли вывести пассажирку, высокопоставленную чиновницу одного из наших министерств из-за состояния сильного алкогольного опьянения.

"...Не хотела писать, но злость невозможная, сейчас сказали, что, возможно, вообще сегодня не полетим, столько людей транзитных, одни иностранцы....Ужас. Позор!" - пишет парламентарий.

Кто именно опозорил страну, и из-за кого сорвался рейс, Исмаилова не называет.