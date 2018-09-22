Борт Алматы-Сеул задержали из-за замминистра Соцразвития?

Как сообщил VB.KG достоверный источник, на борту самолета Алматы - Сеул была замминистра Соцразвития Зууркан Каденова.

Где, по официальной версии, сейчас находится Каденова, неизвестно. Телефоны в ее и приемной министра Соцразвития на звонки не отвечают.

Редакции VB.KG также стало известно, что Каденова воспользовалась дипломатическим паспортом. Но так как она не была в составе официальной делегации, дипнеприкосновенностью воспользоваться она не сможет.

Не исключено, что ее могу арестовать.

Более того, компания "Эйр Астана" вполне может выставить ей счет за задержку рейса. Источниками называется сумма порядка 100 тысяч долларов.

Напомним, как ранее сообщила депутат Аида Исмаилова, рейс Алматы - Сеул был задержан из-за кыргызской чиновницы, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.