Зууракан Каденова уволена!

Шерменде!.. Позорище!... Ушу ям болову? Совсим крыша кеткенский! Ниме бопкетти бу кямпирге? Цептен жулунуп кеткендей, турсасын жоготкондой... Менин Барбос (красавец здоровый 5 месяцев) и то мындай цепти жула албайт, кысталаг, эй!..

Корейцы - специалисты по упаиванию чиновников и чиновниц на предмет проверки их "вшивости", дачи взятки, подарков, соблазнения к коррупции, а также ублажения.. Но они также мастера по "наказыванию" иностранных чиновников, если они им надоедают, просят много, демонстрируют свою профессиональную и чиновничью несостоятельность, низкий уровень!

Так что, женщины, мотайте на ус, когда едете за граниса! Везде и всюду - проверка на вшивость!...

Видать, чиновница надоела им своими запросами и аппетитами..Или что там у вас есть поесть?....

Последний зуб даю, ее специально НАПОИЛИ, "раздели догола" (как чиновницу) на предмет компромата, чтобы больше не прилетала в Корею!

Интересно, где она так НАЖРАЛАСЬ? Сама, или в группе? И где, главное: в гостинице? В номере? Или на бизнес-"парти" там?

Видать, у бабы (извините, женщины) крыша поехала!.. НЕ растворились до конца таблетки.. То есть, "Аспирина"... А растворились в салоне.. Самолета...

А такое рано или поздно должно было случиться! Так как по ее биографии и "карьерному росту" (см. в сети) было понятно, что она как стрекоза, прыгает с места на место, не знает предосторожностей и пренебрегает правилами поведения. Довольно часто наступает на "красную черту" ...

Она замужем, или нет? Тут у меня дальний друг говорит, что замуж вышел бы за нее.. Так как она теперь будет голодная на все!... А он сейчас - без крыши над головой... Мож, их свести надо друг с другом?..

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