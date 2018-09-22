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Зууракан Каденова уволена!

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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Каденова Зууракан Ажимаматова освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/373684
Теги:
Министерство социального развития, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, увольнение, Эйр Астана, Каденова Зууракан
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Комментарии
Шабдан
22.09.2018, 19:43

Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!

+3
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Жалоба модератору
скафнюк
22.09.2018, 19:54

оперативно..только назначьте вместо нее не мыркушку какую нибудь из обона..а образованную и интеллигентную сотрудницу..

+1
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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
22.09.2018, 21:25
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 7
Комментариев: 51

В Кыргызстане огромный кадровый потенциал,а ставят АЛКАШЕЙ.......пипец

+1
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Жалоба модератору
Андрей
22.09.2018, 21:52

От перестановки мест слагаемых, сумма не изменяется... Одних меняют, на других.А воз будет и ныне там...

+1
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Жалоба модератору
312
22.09.2018, 22:58

К сожалению, в правительстве КР много таких!

+1
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Жалоба модератору
Данияр
22.09.2018, 23:11

Уят. Мындай башкармаларды жумуштан алганы аз - соттош керек Жана эч качания мамлекеттик ишке жолотпошу керек.

+1
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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
22.09.2018, 23:38
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 7
Комментариев: 51

Шабдан

Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!

смешно........пороть ты чтоли будешь?

0
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Жалоба модератору
Жамила Нуранова
23.09.2018, 00:23
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Кадрлар чыныгы билими мн барбай.тааныш билиш.акча мн баргандын кесепети ушул.дегеле кыргыздын аялдары качан ушунчалык денгээлге чейин иччу эле.каерде.ким мн.качан ичкенди билиш керек.арактын тубу ушул.иштен азыр бошотуп.эртен дагы коюп алат бекенсинер

+1
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Жалоба модератору
Karina Karimova
23.09.2018, 01:13
Карма: +142
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 212
Минусов: 70
Комментариев: 188

Уволили то уволили. Пусть еще заставят оплатить счет, который "Эйр Астана" выставила из-за понесших убыток. Пусть продает дом, машину, что угодно и выплачивает как хочет. На бюджете страны это никак не должно отразиться.

+1
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Корис Абдреим
23.09.2018, 06:12

Шерменде!.. Позорище!... Ушу ям  болову?  Совсим крыша кеткенский! Ниме бопкетти бу кямпирге? Цептен жулунуп кеткендей, турсасын жоготкондой... Менин Барбос (красавец здоровый 5 месяцев)  и то мындай цепти жула албайт, кысталаг, эй!..

Корейцы - специалисты по упаиванию чиновников и чиновниц на предмет проверки их "вшивости", дачи взятки, подарков, соблазнения к коррупции, а также ублажения..  Но они также мастера по "наказыванию" иностранных чиновников, если они им надоедают, просят много, демонстрируют свою профессиональную и чиновничью несостоятельность, низкий уровень!

Так что, женщины, мотайте на ус, когда едете за граниса! Везде и всюду - проверка на вшивость!...

Видать, чиновница надоела им своими запросами и аппетитами..Или что там у вас есть поесть?....

Последний зуб даю, ее специально НАПОИЛИ, "раздели догола" (как чиновницу) на предмет компромата, чтобы больше не прилетала в Корею!

Интересно, где она так НАЖРАЛАСЬ? Сама, или в группе?  И где, главное:  в гостинице? В номере? Или на бизнес-"парти" там?

Видать, у бабы (извините, женщины) крыша поехала!.. НЕ растворились до конца таблетки.. То есть, "Аспирина"... А растворились в салоне.. Самолета...

А такое рано или поздно должно было случиться! Так как по ее биографии и "карьерному росту" (см. в сети) было понятно, что она как стрекоза, прыгает с места на место, не знает предосторожностей и пренебрегает правилами поведения. Довольно часто наступает на "красную черту" ...

Она замужем, или нет? Тут у меня дальний друг говорит, что замуж вышел бы за нее.. Так как она теперь будет голодная на все!... А он  сейчас - без крыши над головой... Мож, их свести надо друг с другом?..

.

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Psycho boy
23.09.2018, 09:11
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Шабдан

Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!

Корис Абдреим

Шерменде!.. Позорище!... Ушу ям  болову?  Совсим крыша кеткенский! Ниме бопкетти бу кямпирге? Цептен жулунуп кеткендей, турсасын жоготкондой... Менин Барбос (красавец здоровый 5 месяцев)  и то мындай цепти жула албайт, кысталаг, эй!..

Корейцы - специалисты по упаиванию чиновников и чиновниц на предмет проверки их "вшивости", дачи взятки, подарков, соблазнения к коррупции, а также ублажения..  Но они также мастера по "наказыванию" иностранных чиновников, если они им надоедают, просят много, демонстрируют свою профессиональную и чиновничью несостоятельность, низкий уровень!

Так что, женщины, мотайте на ус, когда едете за граниса! Везде и всюду - проверка на вшивость!...

Видать, чиновница надоела им своими запросами и аппетитами..Или что там у вас есть поесть?....

Последний зуб даю, ее специально НАПОИЛИ, "раздели догола" (как чиновницу) на предмет компромата, чтобы больше не прилетала в Корею!

Интересно, где она так НАЖРАЛАСЬ? Сама, или в группе?  И где, главное:  в гостинице? В номере? Или на бизнес-"парти" там?

Видать, у бабы (извините, женщины) крыша поехала!.. НЕ растворились до конца таблетки.. То есть, "Аспирина"... А растворились в салоне.. Самолета...

А такое рано или поздно должно было случиться! Так как по ее биографии и "карьерному росту" (см. в сети) было понятно, что она как стрекоза, прыгает с места на место, не знает предосторожностей и пренебрегает правилами поведения. Довольно часто наступает на "красную черту" ...

Она замужем, или нет? Тут у меня дальний друг говорит, что замуж вышел бы за нее.. Так как она теперь будет голодная на все!... А он  сейчас - без крыши над головой... Мож, их свести надо друг с другом?..

.

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Жалоба модератору
Psycho boy
23.09.2018, 09:13
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Да я бы ее на кол свой то насадил,по самые помидоры.

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Тунгуч
23.09.2018, 13:19

Успокойтесь читатели.многие пьют.ее беда что это было в командировке...и в самолёте было лишние показывать свое внеземное происхождение..с кем не бывает..минус что это отразилось на стране.уже лента ру написала про нее...а так это жизнь..все мы пьем.

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Козерог
23.09.2018, 15:25

Кто сейчас не пьет. Все пили. Думаете казахи не пьют еще хуже пьют . не им осуждать нас.козла отпущения сделали и все.ни кому не дано судить олюдях. Кто знает что было на самом деле. Никто правду не скажет

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Бич-кек
23.09.2018, 15:57

Оторвалась от зависимости руководства. Почувствовала себя всемогущим чиновником.  Кричала наверное на всех: - "Это от меня все зависят. Это я руковожу Кыргызстаном".  

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