Зууракан Каденова уволена!

Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Каденова Зууракан Ажимаматова освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики.
Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!
оперативно..только назначьте вместо нее не мыркушку какую нибудь из обона..а образованную и интеллигентную сотрудницу..
В Кыргызстане огромный кадровый потенциал,а ставят АЛКАШЕЙ.......пипец
От перестановки мест слагаемых, сумма не изменяется... Одних меняют, на других.А воз будет и ныне там...
К сожалению, в правительстве КР много таких!
Уят. Мындай башкармаларды жумуштан алганы аз - соттош керек Жана эч качания мамлекеттик ишке жолотпошу керек.
Шабдан
Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!
смешно........пороть ты чтоли будешь?
Кадрлар чыныгы билими мн барбай.тааныш билиш.акча мн баргандын кесепети ушул.дегеле кыргыздын аялдары качан ушунчалык денгээлге чейин иччу эле.каерде.ким мн.качан ичкенди билиш керек.арактын тубу ушул.иштен азыр бошотуп.эртен дагы коюп алат бекенсинер
Уволили то уволили. Пусть еще заставят оплатить счет, который "Эйр Астана" выставила из-за понесших убыток. Пусть продает дом, машину, что угодно и выплачивает как хочет. На бюджете страны это никак не должно отразиться.
Шерменде!.. Позорище!... Ушу ям болову? Совсим крыша кеткенский! Ниме бопкетти бу кямпирге? Цептен жулунуп кеткендей, турсасын жоготкондой... Менин Барбос (красавец здоровый 5 месяцев) и то мындай цепти жула албайт, кысталаг, эй!..
Корейцы - специалисты по упаиванию чиновников и чиновниц на предмет проверки их "вшивости", дачи взятки, подарков, соблазнения к коррупции, а также ублажения.. Но они также мастера по "наказыванию" иностранных чиновников, если они им надоедают, просят много, демонстрируют свою профессиональную и чиновничью несостоятельность, низкий уровень!
Так что, женщины, мотайте на ус, когда едете за граниса! Везде и всюду - проверка на вшивость!...
Видать, чиновница надоела им своими запросами и аппетитами..Или что там у вас есть поесть?....
Последний зуб даю, ее специально НАПОИЛИ, "раздели догола" (как чиновницу) на предмет компромата, чтобы больше не прилетала в Корею!
Интересно, где она так НАЖРАЛАСЬ? Сама, или в группе? И где, главное: в гостинице? В номере? Или на бизнес-"парти" там?
Видать, у бабы (извините, женщины) крыша поехала!.. НЕ растворились до конца таблетки.. То есть, "Аспирина"... А растворились в салоне.. Самолета...
А такое рано или поздно должно было случиться! Так как по ее биографии и "карьерному росту" (см. в сети) было понятно, что она как стрекоза, прыгает с места на место, не знает предосторожностей и пренебрегает правилами поведения. Довольно часто наступает на "красную черту" ...
Она замужем, или нет? Тут у меня дальний друг говорит, что замуж вышел бы за нее.. Так как она теперь будет голодная на все!... А он сейчас - без крыши над головой... Мож, их свести надо друг с другом?..
.
Шабдан
Мало уволить, выпороть публично на центральной площади!
Корис Абдреим
Шерменде!.. Позорище!... Ушу ям болову? Совсим крыша кеткенский! Ниме бопкетти бу кямпирге? Цептен жулунуп кеткендей, турсасын жоготкондой... Менин Барбос (красавец здоровый 5 месяцев) и то мындай цепти жула албайт, кысталаг, эй!..
Корейцы - специалисты по упаиванию чиновников и чиновниц на предмет проверки их "вшивости", дачи взятки, подарков, соблазнения к коррупции, а также ублажения.. Но они также мастера по "наказыванию" иностранных чиновников, если они им надоедают, просят много, демонстрируют свою профессиональную и чиновничью несостоятельность, низкий уровень!
Так что, женщины, мотайте на ус, когда едете за граниса! Везде и всюду - проверка на вшивость!...
Видать, чиновница надоела им своими запросами и аппетитами..Или что там у вас есть поесть?....
Последний зуб даю, ее специально НАПОИЛИ, "раздели догола" (как чиновницу) на предмет компромата, чтобы больше не прилетала в Корею!
Интересно, где она так НАЖРАЛАСЬ? Сама, или в группе? И где, главное: в гостинице? В номере? Или на бизнес-"парти" там?
Видать, у бабы (извините, женщины) крыша поехала!.. НЕ растворились до конца таблетки.. То есть, "Аспирина"... А растворились в салоне.. Самолета...
А такое рано или поздно должно было случиться! Так как по ее биографии и "карьерному росту" (см. в сети) было понятно, что она как стрекоза, прыгает с места на место, не знает предосторожностей и пренебрегает правилами поведения. Довольно часто наступает на "красную черту" ...
Она замужем, или нет? Тут у меня дальний друг говорит, что замуж вышел бы за нее.. Так как она теперь будет голодная на все!... А он сейчас - без крыши над головой... Мож, их свести надо друг с другом?..
.
Да я бы ее на кол свой то насадил,по самые помидоры.
Успокойтесь читатели.многие пьют.ее беда что это было в командировке...и в самолёте было лишние показывать свое внеземное происхождение..с кем не бывает..минус что это отразилось на стране.уже лента ру написала про нее...а так это жизнь..все мы пьем.
Кто сейчас не пьет. Все пили. Думаете казахи не пьют еще хуже пьют . не им осуждать нас.козла отпущения сделали и все.ни кому не дано судить олюдях. Кто знает что было на самом деле. Никто правду не скажет
Оторвалась от зависимости руководства. Почувствовала себя всемогущим чиновником. Кричала наверное на всех: - "Это от меня все зависят. Это я руковожу Кыргызстаном".